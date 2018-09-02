محافظ بنى سويف يتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة

تفقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، غرفة عمليات المحافظة، للوقوف على آلية العمل بها، ومستوى الأداء ونجاحها فى رصد مستوى الخدمات فى القطاعات الحيوية، والطوارئ التى قد تواجه القطاعات المختلفة، حيث رافقه اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدد المحافظ على أهمية تحقيق أعلى درجات التفاعل الإيجابى مع كافة الموضوعات التى ترصدها غرفة العمليات فى مختلف القطاعات، وسرعة إيجاد الحلول والبدائل الممكنة، وفى إطار القانون للتسهيل على المواطنين فى مختلف نواحى معيشتهم، وبما يضمن أفضل أداء تنفيذى فى مجال الخدمات والمرافق.

كما أكد محافظ بنى سويف، أهمية ضمان الاتصال الفعال بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية، والمصالح الحكومية، وغرفة مديرية أمن بنى سويف، لسرعة التجاوب مع أية مشكلات أو شكاوى فى كل القطاعات.