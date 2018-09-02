محافظ بنى سويف لـ"النواب": سنعمل بمنظومة ناجزة وقادرة على خدمة المواطنين

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، على أنه حريص خلال الفترة القادمة على توفير منظومة عمل ناجزة وقادرة على تحقيق مصلحة المواطنين، وذلك بالتعاون مع أبناء المحافظة فى مقدمتهم أعضاء مجلس النواب، الذين يمثلون حلقة الوصل الأهم بين المواطنين والجهاز التنفيذى، فهم الذين ينقلون بواقعية نبض الشارع السويفى ومطالبهم فى كل القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى أنهم الشريك الأساسى فى وضع رؤية تنموية للمحافظة فى إطار الخطة التنموية للدولة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، حيث قاموا بتهنئة المحافظ المستشار هانى عبد الجابر بتولية المسؤولية بالمحافظة، متنمين له التوفيق فى تحمل تلك المسؤولية الكبيرة، مؤكدين على أن المواطن السويفى لديه الأمل الكبير فى تحقيق تطلعاته نحو نهضة ونقلة نوعية فى مستوى الخدمات والمرافق، وتحقيق التنمية الشاملة فى كل المجالات.

وتم مناقشة وضع آلية للتنسيق والتعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية والنواب وبحث احتياجات ومطالب المواطنين وتحسين معيشتهم،ودعم الخطط والمشاريع التنموية الجارية، مع وضع المقترحات والروئ لإيجاد الحلول الجذرية وغير التقليدية للمشكلات والقضايا التى تعانى منها المحافظة خلال المرحلة القادمة فى حدود الإمكانات المتوفرة.

وتم استعراض أهم التحديات التى تواجهها المحافظة وبعض الخطط طويلة وقصيرة المدى التى تنفذها أجهزة المحافظة بما يعود بالنتائج الإيجابية على حياة ومعيشة المواطن السويفى، حيث أكد المحافظ للنواب بأن عليهم دورًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة فى مساعدة المحافظة فى تنفيذ خطط التنمية التى تطمح المحافظة لتتحقيقها فى كافة القطاعات.