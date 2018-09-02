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الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:28 م
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محافظ الوادي الجديد يطرح مبادرة لتوصيل المعاشات لكبار السن والمرضى للمنازل

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:22 م
محافظ الوادي الجديد يطرح مبادرة لتوصيل المعاشات لكبار السن والمرضى للمنازل اثناء المجلس التنفيذي للمحافظة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، عن طرح مبادرة خلال ترأسه المجلس التنفيذي اليوم الأحد لتوصيل المعاشات لكبار السن والمرضى بالمنازل وذلك على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، حيث سيبدأ تنفيذ هذه المبادرة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع قطاع التأمينات والمعاشات بالمحافظة. 
 
وقال الزملوط فى تصريحات صحفية ، أنه في إطار الاهتمام بالبعد الاجتماعي والإنساني تم اعلان المبادرة التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل كبار السن والمرضى والحد من الإنتظار لساعات طويلة أثناء تسلم مستحقاتهم المالية التأمينات والمعاشات.

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