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محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة ويسلم أجهزة لـ 50 عروسة اليوم

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:22 ص
محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة ويسلم أجهزة لـ 50 عروسة اليوم الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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يقوم الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الجديد، اليوم الأحد الساعة الحادية عشرة، بتكريم المتفوقين من أوائل الشهادات العامة الثانوية والفنية والأزهرية والدبلومات والإعدادية، بقصر ثقافة بنها، بحضور الدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وعدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الأمناء.

 كما يقوم الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بتسليم أجهزه كهربائية لـ 50عروسة من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة باستاد بنها الرياضى فى تمام الساعة 12ظهرا .

وجهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الدعوة للطالب أحمد خالد صاحب المركز الأول مكرر علمى علوم على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، والذى نشر "اليوم السابع" قصة حصوله على نصف درجة بمادة الفيزياء والتى حسنت موقعه بين اقرانه ليصبح الأول مكرر على مستوى الجمهورية علمى علوم، والذى طالب بتكريمه من المحافظ كباقى زملائه.

ومن المقرر أن يشهد التكريم مجموعة من العروض الفنية المقدمة من الفرق الخاصة بقصر الثقافة وندوة شعرية وكلمة للمحافظ الجديد بمناسبة توليه مهام عمله.

 

 


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