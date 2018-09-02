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الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:27 م
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محافظ القاهرة يستهل جولاته الميدانية بتفقد تطوير السيدة عائشة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:26 م
محافظ القاهرة يستهل جولاته الميدانية بتفقد تطوير السيدة عائشة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أولى جولاته الميدانية يرافقه اللواء أحمد فؤاد نائبه للمنطقة الجنوبية، وقيادات من مديرية أمن القاهرة، بميدان السيدة عائشة، صباح اليوم، وذلك للوقوف على أعمال التطوير التى تتم به.
 
ويشهد ميدان السيدة عائشة أعمال تطوير تقوم على ثلاثة محاور أساسية، ترتكز على تطوير الكوبرى، وإخلاء المنطقة من العشوائية التى كانت سمة مميزة للمكان لفترة طويلة، وإعادة القيمة التاريخية للمكان كمنطقة مزارات دينية والقضاء على الصورة الذهنية التى ربطته بكونه ملتقى للمواصلات.
 
يذكر أن الميدان يضم 3 مساجد أثرية وتراثية مهمة هم مساجد السيدة عائشة والمسبح والغورى، وقد تم التنسيق مع وزارات الآثار والأوقاف لتطويرهم بالمحيط الخارجى .
 
 
 
 

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