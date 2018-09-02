محافظ الدقهلية يطلب تنظيم علمى للحركة المرورية بمنطقة كوبرى سندوب

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور مهندس كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، على ضرورة تنفيذ تنظيم علمي وهندسي للحركة المرورية بمنطقة ميدان وموقف وكوبرى سندوب العلوى، منعاً لوقوع الحوادث والتصدي للمخالفات المرورية المتكررة بالمنطقة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، خلال جولته التفقدية للمنطقة صباح اليوم يرافقه العميد ممدوح الحصى، مدير الإدارة العامة للمرور.

وكلف شاروبيم، مدير الإدارة العامة للمرور، بسرعة إعداد رسم توضيحي من خلال خريطة علوية وسفلية للمنطقة بالكامل لإعادة هيكلة المكان أسفل الكوبرى، مطالباً بإعداد رسومات لمنطقة التأمين الصحي والكوبرى القديم ليكون إحداهما مدخل والإخرى مخرج للسيارات من والى سندوب منعا للتكدس المرورى وتيسير الحركة المرورية لمدخل المدينة.

ووجه المحافظ، بتركيب نيوجيرسى عند مطلع مدخل طريق السنبلاوين بالتعاون مع مديرية الطرق والمرور منعا للمخالفات المرورية، مؤكداً أن الدراسات العلمية الدقيقة والمتأنية لكافة المشكلات وفى مقدمتها المشكلات المرورية هي الأسلوب الأمثل لاختيار بدائل الحلول المناسبة بأقل التكاليف وسرعة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مشيراً إلى حرصه التام على وجود سيولة بالحركة المرورية بنطاق مدينة المنصورة وكافة مدن ومراكز المحافظة حرصا على صالح وحياة المواطنين.