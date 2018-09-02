محافظ الدقهلية يزور أحد دور الأيتام بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور مهندس كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أن العمل الاجتماعي الخيري يمثل العطاء الذي يحتاج هنا إلي طاقة حب وصبر كبير، وأن أفضل جائزة يفوز بها الإنسان هي العمل الخيري وسعيه لقضاء حوائج الناس ورعاية اليتامى وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وجاء ذلك خلال جولة المحافظ، التفقدية الأولى لمؤسسة دار الفضل لرعاية الفتيات بقولونجيل والتابعة لجمعية الطفل السعيد عقب استلامه مهام منصبه محافظا للدقهلية.

وتفقد شاروبيم، أروقة وأجنحة دار الايتام المشار إليها واستمع إلى شرح واف حول أنشطتها وأوجه الخدمات المقدمة والرعاية المتكاملة لهذه الفئات، موضحاً ضرورة تضافر جهود المجتمع المدني مع الدولة من أجل تقديم كافة أوجه الرعاية لهؤلاء اليتامى، مؤكداً أهمية مضاعفة جهود قطاع التضامن الاجتماعي بالدقهلية للارتقاء بمستوى العناية والرعاية الخاصة بالأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل عام وأن يشمل ذلك كافة المؤسسات الإيوائية على مستوى المحافظة من خلال خطة علمية مدروسة ذات أهداف عاجلة وأخرى آجلة من خلال قطاع التضامن الاجتماعي وكافة الأجهزة المعنية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الطاقة الإيجابية والعزيمة تؤخذ من أمثال هؤلاء من ذوي القدرات الخاصة واليتامى وأنهم خير قدوة لنا جميعا ويجب علينا أن نقوم علي تلبية وتوفير كافة احتياجاتهم.

والجدير بالذكر أن الجمعية ترعى 36 بنت من سن 3 شهور حتى الزواج وبها دار حضانة إيوائية من 3 شهور إلى 6 سنوات وأيضا مرخص لها مؤسسة إيوائية من 6 سنوات وحتى الزواج وأيضا دار مسنات.