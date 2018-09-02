محافظ الإسماعيلية يستعرض استعدادات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

عقد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية اجتماعًا بحضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد وأشرف فؤاد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والفنان ماهر كمال، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وذلك لاستعراض ومناقشة ما تم اتخاذه من التنسيقات والترتيبات الخاصة باستعدادات المحافظة لانطلاق فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى التاسع عشر للفنون الشعبية لهذا العام، والمقرر لها خلال الفترة من 6 إلى 13 من شهر سبتمبر المقبل.

وخلال الاجتماع تم مراجعة ومناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمهرجان وما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لتجهيزات أماكن الإقامة والإعاشة وأماكن العروض والمسارح ومناقشة كافة المقترحات والآراء الخاصة بتطوير شكل المهرجان.

وخلال الاجتماع أعلن الفنان ماهر كمال، مدير عام المهرجان أنه من المنتظر أن يصل إجمالى عدد الدول العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات دورة مهرجان هذا العام 11 دول عربية وأجنبية.

ويصل إجمالى عدد الفرق الاستعراضية المحلية المشاركة فى دورة مهرجان هذا العام إلى 8 فرق مصرية وإجمالى عدد الفرق الأجنبية والعربية والمحلية إلى 19 فرقة وتضم فرق دول كل من الأردن ولبنان والسودان والهند والمالديف وبنجلاديش واليونان وإندونيسيا وسيرلانكا وفلسطين.

وتقام العروض الفنية والاستعراضية على 8 مسارح تشمل ثلاث مسارح بمدينة الإسماعيلية إضافة إلى مسارح مراكز ومدن القنطرة شرق وغرب وفايد والتل الكبير

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية،على بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة المعنية والعمل على توفير كافة سبل الدعم اللازم للمهرجان حتى تخرج دورة هذا العام بما يليق باسم مصر والإسماعيلية عالميًا.

وعقب فض الاجتماع قام المحافظ ومرافقوه من القيادات بجولة ميدانية تفقد خلالها أماكن الإقامة والإعاشة الخاصة بضيوف المهرجان والفرق المشاركة وأماكن العروض وقد تضمنت الجولة الميدانية تفقد قصر الثقافة وحديقة الشيخ زايد والمجمع التعليمى وبيت الشباب الدولى وقد أعطى المحافظ توجيهات بتجميل وتزيين كافة المواقع وظهورها فى أبهى صورة تشرف أسم مصر والإسماعيلية أمام العالم أجمع.























