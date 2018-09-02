محافظ الإسكندرية يثمن دور القوات المسلحة فى دعم المشروعات الخدمية

الإسكندرية - جاكلين منير

قدم اللواء على عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، التهنئة إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، لتوليه مهام منصبه؛ متمنيا له دوام التوفيق والارتقاء فى منصبه الجديد وذلك فى سبيل رفعة الوطن واستقراره، مؤكدا على روح التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية، وذلك بحضور اللواء أحمد العزازى رئيس هيئة الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية.

من جانبه أكد محافظ الإسكندرية أن روح التعاون بين المحافظة والقوات المسلحة بالإسكندرية هى أساس الإسكندرية، مؤكدا على التعاون الفعّال من كافة الجهات، وثمن الدور الذى تقوم به القوات المسلحة ووقوفها بجانب المحافظة واستمرار دعمها فى العمل العام ودعم المشروعات الخدمية والمواطن البسيط، معربا فى نهاية اللقاء عن سعادته وفخره باختيار القيادة السياسية له للعمل كمحافظ للإسكندرية.

من جانبه أكد عشماوى على استمرار المنطقة الشمالية فى تقديم كامل الدعم اللازم للمحافظة، والتعاون معها بما يَصْب فى صالح الإسكندرية.