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محافظ الإسكندرية يؤكد: "لن نسمح ببناء مخالف فى المحافظة بعد اليوم"

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:38 ص
محافظ الإسكندرية يؤكد: "لن نسمح ببناء مخالف فى المحافظة بعد اليوم" الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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أكد الدكتورعبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على أن المحافظة تولى ملف البناء المخالف اهتمام كبير، وتسعى لمواجهة تلك الظاهرة بكل حزم وقوة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " إلى أن البناء المخالف الذى تم بناؤه فى السابق سيتم التعامل معه وفق آليات محددة، وتم وقف أى بناء مخالف جديد ، قائلا: "لن نسمح بأى بناء مخالف بعد اليوم".

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، على أن الإدارة السابق للدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية السابق، كان له دور كبير فى التصدى لتلك الظاهرة والتقليل من حجمها، وسوف تستمر المحافظة على نفس النهج السابق فى مواجه تلك الظاهرة، والتصدى لها.

يذكر أن الدكتور عبد العزيز قنصوة، كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة الاسكندرية، وهو إبن من أبناء الإسكندرية، وتولى المنصب خلفا للدكتور محمد سلطان المحافظ السابق.

 

 


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