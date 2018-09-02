video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة أسيوط تشن حملات مكبرة للقضاء على أكوام القمامة ورفع 1500 طن مخلفات صلبة ومواد بناء بحى غرب

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:33 م
محافظة أسيوط تشن حملات مكبرة للقضاء على أكوام القمامة ورفع 1500 طن مخلفات صلبة ومواد بناء بحى غرب حملات مكبرة للقضاء على أكوام القمامة
أسيوط - ضحا صالح
إضافة تعليق
شنت الاجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط ، اليوم ، بالتنسيق مع وحدة الانقاذ السريع حملة مكبرة لرفع اكوام المخلفات على ترعة الملاح بحى غرب أسيوط ، وتم رفع اكثر من 1500 طن مخلفات وتراكمات مواد بناء ورفع كافة الاشغالات من المنطقة ، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كافة المخلفات والقضاء على اكوام وتجمعات القمامة ومخلفات مواد البناء الصلبة والتى تنتشر بجوار الترع والمصارف وعلى اطراف المدن .
 
وقال عبد الرؤوف النمر القائم بأعمال رئيس حى غرب أسيوط،فى تصريحات صحفية، انه تم تجهيز حملة مكبرة ضمن مسئولى الاشغالات بالحى تحت اشراف امال احمد نائبة رئيس الحى وبالتنسيق مع وحدات الانقاذ السريع وتم رفع كافة الاشغالات وأكوام المخلفات وتراكمات مواد البناء من على جانبى ترعة الملاح بطريق أول عرب المدابغ وحتى مدخل غرب البلد بجوار منطقة الشيخ الاربعين .
 
وأضاف خالد مصطفى مدير الانقاذ السريع بأسيوط،  انه تم الدفع بعدد 20 سيارة قلاب كبير و3 لودر و2 جليدر وحفار كاوتش لرفع كافة التراكمات والمخلفات التى امتدت بطول ترعة الملاح بالمنطقة وتم رفع 250 نقلة مخلفات صلبة وقمامة بإجمالى 1500 طن من المخلفات الصلبة .
 
مشيراً إلى انه جارى استكمال خطة المحافظة بالقرى والمراكز لرفع أكوام القمامة وتراكمات مواد البناء والمخلفات المتنوعة بالاضافة الى إزالة كافة الاشغالات والتعديات وإزالة المطبات من الشوارع وتمهيدها وإستكمال أعمال رصف الشوارع والميادين وفقا لخطة الرصف .
 
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (1)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب 

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (2)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب 

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (3)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب 

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (4)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (5)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب 

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (6)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (7)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب 

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (8)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب 

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (9)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (10)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب 

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (11)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (12)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (13)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (14)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (15)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب 

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (16)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (17)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب

حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب (18)
حملة ازالة اكوام القمامة والمخلفات بحى غرب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين أسيوط يضبط 75 قضية تموينية خلال يوم واحد

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

حملات النظافة

حى غرب اسيوط




لا تفوتك
السيسي يواصل نشاطه بالصين بلقاء رئيس الوزراء ووضع الزهور على النصب التذكارى

السيسي يواصل نشاطه بالصين بلقاء رئيس الوزراء ووضع الزهور على النصب التذكارى

مهلة شهر لاستكمال مقدمات حجز الأراضى للمتقاعسين عن السداد

مهلة شهر لاستكمال مقدمات حجز الأراضى للمتقاعسين عن السداد

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

رئيس جهاز 6 أكتوبر يكشف: ننفذ أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة لـ"دار مصر" بتكلفة تتخطى الـ5 مليارات جنيه ونسبة التنفيذ 50% ..عصام بدوى: المدينة تشهد مشروعات تنموية كبرى وتنسيق كامل مع المدن المجاورة

رئيس جهاز 6 أكتوبر يكشف: ننفذ أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة لـ"دار مصر" بتكلفة تتخطى الـ5 مليارات جنيه ونسبة التنفيذ 50% ..عصام بدوى: المدينة تشهد مشروعات تنموية كبرى وتنسيق كامل مع المدن المجاورة

كتيبة الأهلى تستعد لإيقاف عجلة الإنتاج الحربى فى السلام.. الليلة

كتيبة الأهلى تستعد لإيقاف عجلة الإنتاج الحربى فى السلام.. الليلة

بعد إعلانها أكثر المدن تلوثا فى العالم..5 أماكن هواها نضيف ممكن تزورها بالقاهرة

بعد إعلانها أكثر المدن تلوثا فى العالم..5 أماكن هواها نضيف ممكن تزورها بالقاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة