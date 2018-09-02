محافظة أسيوط تشن حملات مكبرة للقضاء على أكوام القمامة ورفع 1500 طن مخلفات صلبة ومواد بناء بحى غرب

أسيوط - ضحا صالح

شنت الاجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط ، اليوم ، بالتنسيق مع وحدة الانقاذ السريع حملة مكبرة لرفع اكوام المخلفات على ترعة الملاح بحى غرب أسيوط ، وتم رفع اكثر من 1500 طن مخلفات وتراكمات مواد بناء ورفع كافة الاشغالات من المنطقة ، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كافة المخلفات والقضاء على اكوام وتجمعات القمامة ومخلفات مواد البناء الصلبة والتى تنتشر بجوار الترع والمصارف وعلى اطراف المدن .

وقال عبد الرؤوف النمر القائم بأعمال رئيس حى غرب أسيوط،فى تصريحات صحفية، انه تم تجهيز حملة مكبرة ضمن مسئولى الاشغالات بالحى تحت اشراف امال احمد نائبة رئيس الحى وبالتنسيق مع وحدات الانقاذ السريع وتم رفع كافة الاشغالات وأكوام المخلفات وتراكمات مواد البناء من على جانبى ترعة الملاح بطريق أول عرب المدابغ وحتى مدخل غرب البلد بجوار منطقة الشيخ الاربعين .

وأضاف خالد مصطفى مدير الانقاذ السريع بأسيوط، انه تم الدفع بعدد 20 سيارة قلاب كبير و3 لودر و2 جليدر وحفار كاوتش لرفع كافة التراكمات والمخلفات التى امتدت بطول ترعة الملاح بالمنطقة وتم رفع 250 نقلة مخلفات صلبة وقمامة بإجمالى 1500 طن من المخلفات الصلبة .

مشيراً إلى انه جارى استكمال خطة المحافظة بالقرى والمراكز لرفع أكوام القمامة وتراكمات مواد البناء والمخلفات المتنوعة بالاضافة الى إزالة كافة الاشغالات والتعديات وإزالة المطبات من الشوارع وتمهيدها وإستكمال أعمال رصف الشوارع والميادين وفقا لخطة الرصف .