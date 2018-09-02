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متظاهرون عراقيون يقطعون الطرق المؤدية لمنفذ السلامجة الحدودى مع إيران

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:04 ص
متظاهرون عراقيون يقطعون الطرق المؤدية لمنفذ السلامجة الحدودى مع إيران مظاهرات العراق ـ صورة أرشيفية
بغداد(أ ش أ)
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قطع متظاهرون عراقيون، اليوم الأحد، الطرق المؤدية إلى منفذ السلامجة الحدودى مع إيران فى محافظة البصرة، وذلك فى محاولة لتصعيد التظاهرات الشعبية قبل يوم من انعقاد البرلمان الجديد.

وذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) الإخبارية أن المتظاهرين استجابوا لمطالب تنسيقيات عدة وشيوخ عشائر فى البصرة بتصعيد التظاهرات الشعبية، نتيجة ضعف الاستجابة الحكومية لمتطلبات سكان المحافظة.

وكانت الشرطة العراقية قد أعلنت صباح اليوم أن نحو 150 محتجا تجمعوا عند المدخل الرئيسى لحقل نهر بن عمر النفطى فى البصرة جنوبى العراق، وسط تصاعد التوتر فى المدن الجنوبية بسبب سوء الخدمات العامة والفساد.

 


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