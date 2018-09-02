كوريا الجنوبية تعلن إلغاء زيارة فايز السراج بسبب قضايا داخلية ليبية

سول (أ ش أ)

أعلن المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى، اليوم الأحد، أن رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز مصطفى السراج ألغى زيارته المقررة لكوريا الجنوبية بسبب قضايا داخلية فى بلاده.

وأوضح المكتب الرئاسى- فى بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن السراج كان من المقرر أن يزور سول الأسبوع الجارى لعقد قمة ثنائية مع الرئيس مون جيه- إن، يوم الأربعاء المقبل، إلا أنه تم تأجيل الزيارة بسبب قضايا داخلية ليبية.

يشار إلى أن زيارة السراج لكوريا الجنوبية كانت ستكون الأولى من نوعها التى يقوم بها مسؤول ليبى، كما أن لقاءه مع مون كان سيمثل أول قمة ثنائية بين البلدين.