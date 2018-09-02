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"قطريليكس" يكشف فرار القطريين إلى جزيرة "دومينيكا" هربًا من بطش تميم

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:26 م
"قطريليكس" يكشف فرار القطريين إلى جزيرة "دومينيكا" هربًا من بطش تميم تنظيم الحمدين
كتب أيمن رمضان
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تحولت جزيرة دومينيكا فى بحر الكاريبى إلى ملاذ آمن للقطريين الراغبين فى الفرار من جحيم عصابة الحمدين، إذ تحولت الدوحة إلى سجن كبير للقطريين الذين يعانون من القمع والاعتقال والتنكيل على يد نظام تميم بن حمد.

 

ووفق التقرير الذى بثه موقع "قطريليكس"، فإن القطريين بدأوا الهرب الكبير من جحيم الحمدين بحثاً عن ملاذات آمنة تحميهم من انهيار الدوحة الوشيك؛ وأكد التقرير أن حق المواطنة بالنسبة للقطرين مكفول فى جزيرة الدومينيكا، بشرط الاستثمار بأموال لا تقل عن 100 ألف دولار.


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