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فيديو..6 قمم حصيلة لقاءات الرئيس السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:09 م
فيديو..6 قمم حصيلة لقاءات الرئيس السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج
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أبرزت وسائل الإعلام الصينية المحادثات التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت، مع نظيره الصينى "شى جين بينج" خلال زيارته الحالية.
 
وتعد القمة الحالية  فى العاصمة الصينية بكين بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، هى اللقاء السادس بين الزعيمين.
 
 كما تعتبر القمة السابعة عشر بين قادة البلدين منذ أول لقاء بين الزعيم جمال عبدالناصر ورئيس مجلس الدولة الصيني "شو إن لاي" خلال الفترة من 18 حتى 24 أبريل عام 1955، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الأفروآسيوي في مدينة باندونغ بإندونيسيا.
 
كما أن زيارة الرئيس السيسى للصين هى الخامسة خلال أربع سنوات، إلا أن هذه الزيارة تكتسب أبعاداً جديدة بالغة الدلالة فى مسيرة العلاقات بين البلدين، وكذلك فيما تحمله من مؤشرات بشأن المستقبل بالنسبة لمكانة كل من البلدين فى منطقتيهما وفى النظام الدولى بكامله.
 
 

ديسمبر 2014

 

الزيارة الرسمية الأولى للرئيس السيسي إلى الصين بعد توليه الرئاسة

سبتمبر 2015

 

السيسي يزور الصين لحضور احتفاليات عيد النصر

يناير 2016

 

شي جين بينج يزور القاهرة لأول مرة في عهد السيسي

سبتمبر 2016

 

السيسي يزور الصين للمشاركة في قمة بريكس

سبتمبر 2017

 

السيسي يزور الصين للمشاركة في الحوار الاستراتيجي

سبتمبر 2018

 

السيسي يزور الصين ويشارك في المنتدى الصيني الإفريقي
 
 
 

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السيسى

الرئيس السيسي

زيارة السيسي للصين

مباحثات الصين فى الصين

القمة المصرية الصينية




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