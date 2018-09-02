فيديو..6 قمم حصيلة لقاءات الرئيس السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج

أبرزت وسائل الإعلام الصينية المحادثات التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت، مع نظيره الصينى "شى جين بينج" خلال زيارته الحالية.

وتعد القمة الحالية فى العاصمة الصينية بكين بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، هى اللقاء السادس بين الزعيمين.

كما تعتبر القمة السابعة عشر بين قادة البلدين منذ أول لقاء بين الزعيم جمال عبدالناصر ورئيس مجلس الدولة الصيني "شو إن لاي" خلال الفترة من 18 حتى 24 أبريل عام 1955، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الأفروآسيوي في مدينة باندونغ بإندونيسيا.

كما أن زيارة الرئيس السيسى للصين هى الخامسة خلال أربع سنوات، إلا أن هذه الزيارة تكتسب أبعاداً جديدة بالغة الدلالة فى مسيرة العلاقات بين البلدين، وكذلك فيما تحمله من مؤشرات بشأن المستقبل بالنسبة لمكانة كل من البلدين فى منطقتيهما وفى النظام الدولى بكامله.



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