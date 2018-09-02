فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد إدارات الديوان العام ويلتقى بالمواطنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إدارات ديوان عام المحافظة، للتعرف على العاملين بها ومتابعة سير العمل، وكذا تذليل أى عقبات من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وإدارة خدمة المواطنين، ومركز الإعلام.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تحديث البيانات المتعلقة بعمل كل إدارة وحصر المشاكل الموجودة بالمحافظة والتعامل معها وحلها فورًا، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام.

موضحاً أنه يجب أن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد من أجل النهوض والارتقاء بتقديم الخدمات والحل الفورى لمشاكل المواطنين والتواصل معهم.

ويضم المركز التكنولوجى 14 مركزاً تكنولوجياً بمدن المحافظة ويعمل حالياً 3 مراكز ويتم تجهيز 11 مركزاً، حيث كلف محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من تجهيز وتشغيل جميع المراكز التكنولوجية بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وذلك لافتتاحها فى العيد القومى لمحافظة كفر الشيخ فى الرابع من نوفمبر القادم.

والتقى محافظ كفر الشيخ خلال جولته، بعدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم، منها تضرر إحدى المواطنات من قرية الحمراوى بمركز كفر الشيخ من وجود سلم بالشارع المؤدى لمنزلها وتطلب إزالته حيث كلف "المحافظ" المتابعة بتقرير عن السلم وعرض عليه اليوم، وطلبت إحدى المواطنات بقرية السرايا مركز كفر الشيخ، إعانة مالية، وكلف بالفحص وإفادتها خلال 24 ساعة، وتضرر أحد المواطنين من قرية الرغامة مركز الرياض ضد أصحاب الورش وكلف "المحافظ" بتشكيل لجنة من الأمن الصناعى والبيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحول طلب إحدى خريجات الجامعة بتوفير فرصة عمل لها، أمر محافظ كفر الشيخ بحصر الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص، والمسجلة بالقوى العاملة، وتنشر شهرياً على الصفحة الرسمية للمحافظة، قائلاً "لا توجد وظائف حكومية إلا وفق الإعلان القانونى والرسمى الذى تنظمه الدولة من خلال الجهات المختصة، ولازم الحق يقال للناس بوضوح ".



محافظ كفر الشيح يتفقد ديوان المحافظة



محافظ كفر الشيخ يتلقى بالمواطنين



محافظ كفر الشيخ اثناء جولته بالمحافظه



جانب من لقاء المحافظ بالموظفين