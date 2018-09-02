فيديو.. محافظ كفر الشيخ: نواب البرلمان أثنوا على قرارى بعدم توقيعى أى استثناءات

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ الجديد، أن أعضاء مجلس النواب أثنوا على قراره بعدم الموافقة على أية استثناء سواء لمواطنين أو لأعضاء مجلس النواب، ليتساوى الجميع فى الحقوق، معلناً إطلاق حملة كفرالشيخ خالية من فيروس سى، وتنظيم حملات طبية بالقرى، وصرف العلاج مجاناً للأهالة.

وأضاف طه، أنه سيخاطب وزارة الإسكان لتخصيص وحدات سكنية لحاجزى الوحدات السكنية منذ عام 2008م، لينال كل مستحق وحدة سكنية، مؤكداً أنه سيصدر قرارا بمنع إقامة الأكشاك، ولن يفتح غنى ولا فقير أكشاك من الآن، لأنه عدو الأكشاك، ولكن سيتم تحديد شارع فى كل مدينة يطلق عليه "شارع مصر" لتوفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأعضاء مجلس النواب، وباللواء مصطفى فريد، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، لبحث عدد من الملفات، الخدمية والتنموية واستمع إلى مقترحات النواب حول عدد من المشاكل والتحديات بدوائرهم، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها.

وطرح خلال اللقاء عددًا من الملفات الخاصة بالمحافظة أهمها الثروة السمكية والصحة والصرف الصحى ومياه الشرب والتربية والتعليم والطرق والتموين والكهرباء، والبيئة، والإسكان، والزراعة، ومراكز الشباب، والطب البيطرى، ومحو الأمية، بالإضافة إلى استعراض خطة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وقدم الدكتور إسماعيل طه والنواب الشكر للواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ الأسبق، عن الفترة التى قضاها محافظاً لكفرالشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ، تعرفت على جميع المشروعات الجارى العمل بها ونقوم باستكمالها وأمامنا تحديات بالمشروعات المتوقفة وسيتم تشغيلها، وحل المشاكل من نظافة وطرق وإسكان، لافتا أنه سيتم حصر جميع المشاكل فى جميع الدوائر خلال أسبوع وفحصها مع الجهات المعنية، مشدداً على سرعة فحص طلبات النواب من خلال الجهات المعنية.

وأكد النواب تواصلهم مع المحافظة لمتابعة مشاكل المواطنين ودعمهم المستمر من أجل خدمة أهالى محافظة كفرالشيخ، وكذا فى التعامل مع كافة الوزارات لاستكمال المشروعات التى تم البدء فيها وحل المشكلات التى تتعلق بالمحافظة .

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أمله فى المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، وأن الجميع مشاركون فى المسئولية، وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية، ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض كفرالشيخ .