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فيديو.. لحظة مقتل نجار على يد شقيق زوجته فى البساتين بسبب خلافات زوجية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:12 م
فيديو.. لحظة مقتل نجار على يد شقيق زوجته فى البساتين بسبب خلافات زوجية المجنى عليه بجريمة قتل البساتين
كتب كريم صبحى
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دفع نجار حياته، ثمنا للخلافات الزوجية، وسالت دماؤه أمام أعين طفليه فى الشارع، بمنطقة البساتين.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه، " طارق" 36 سنة نجار كان يعمل ليل نهار لتوفير حياة كريمة لأسرته وطفليه حتى دبت المشاكل بينه وبين زوجته، انتهت بالانفصال وترك المجنى عليه شقته لزوجته وأخذ طفليه للعيش مع أمه.
 
 
وفى يوم الحادث توجهت زوجته برفقة شقيقها المتهم، عازمين على قتله والتخلص منه حيث كان بحوزة المتهم سلاح أبيض وتوجهوا لمنزل المجنى عليه الذى يعيش مع والدته واسفل المنزل طلبوا منه النزول وعقب نزوله انهال عليه شقيق زوجته بطعنه بمطواه حتى سقط على الأرض غراقا فى دمائه .
 
تم القبض على زوجة المتهم وشقيقها وإحالتهما لنيابة البساتين برئاسة تامر عاشور، التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما اعترف بالواقعة وإخلاء سبيل شقيقته.
 
الضحية
الضحية

المجنى عليه
المجنى عليه

 


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