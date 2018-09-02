فيديو.. المرور يوصى بالاهتمام بالصلاحية الفنية للسيارات لمنع انقلابها على الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

حذرت الإدارة العامة للمرور، جميع سائقى السيارات من خطورة عدم الانتباه بالصلاحية الفنية للسيارات أثناء السير على الطرق السريعة، والتى تقطع آلاف الكيلو مترات دون قيام السائق بإجراء صلاحية لها، ومعاينتها بشكل دورى لمنع وقوع الحوادث المرورية.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بشن حملات توعية مرورية تحت مسمى الصلاحية الفنية للسيارات والفرامل للحد من الحوادث مع توزيع كتيبات على قائدى السيارات للتوعية والإرشادات المرورية.