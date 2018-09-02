video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو.. المرور يوصى بالاهتمام بالصلاحية الفنية للسيارات لمنع انقلابها على الطرق

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:27 م
فيديو.. المرور يوصى بالاهتمام بالصلاحية الفنية للسيارات لمنع انقلابها على الطرق المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

حذرت الإدارة العامة للمرور، جميع سائقى السيارات من خطورة عدم الانتباه بالصلاحية الفنية للسيارات أثناء السير على الطرق السريعة، والتى تقطع آلاف الكيلو مترات دون قيام السائق بإجراء صلاحية لها، ومعاينتها بشكل دورى لمنع وقوع الحوادث المرورية.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بشن حملات توعية مرورية تحت مسمى الصلاحية الفنية للسيارات والفرامل للحد من الحوادث مع توزيع كتيبات على قائدى السيارات للتوعية والإرشادات المرورية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قبل ما تتحرك بعربيتك تعرف على الطرق الجديدة المغلقة منعا للزحام.. إدارة المرور تغلق كوبريى أكتوبر و15 مايو.. إغلاق جزئى لمحور المشير طنطاوى لمدة شهرين.. وتنصح بالتوجه للطرق البديلة

اخبار الحوادث

اخبار المرور

الصلاحية الفنية

السيارات

الطرق السريعة

حملات مرورية

الرحلات المرورية

اخبار مصر




لا تفوتك
علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة