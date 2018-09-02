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فندق سميراميس يحتفل بالذكرى الـ30 لتشييده فى 12 سبتمبر الجارى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:54 م
فندق سميراميس يحتفل بالذكرى الـ30 لتشييده فى 12 سبتمبر الجارى فندق سميراميس
كتبت آمال رسلان
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يحتفل فندق انتركونتيننتال سميراميس، الموجود بالقرب من وسط القاهرة وعلى ضفاف نهر النيل الخالد، فى 12 سبتمبر الجارى بالذكرى الـ30 على تشييده، حيث تقيم إدارة الفندق حفلا كبيرا بهذه المناسبة، ووجهت دعوات لحشد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والمهتمين بالقطاع السياحى.

ويأتى هذا الاحتفال ليؤكد على النجاحات التى حققها الفندق التابع لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال على مدار ثلاثة عقود منذ تدشينه فى عام 1988، ليكون صرحا شهيرا وأحد المعالم الهامة بالقاهرة، على الضفة الشرقية للنيل بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة، وبالقرب من ميدان التحرير، حيث منطقة وسط البلد التى يفوح من شوارعها ومبانيها عبق التاريخ .

وشهد هذا الفندق على مدار العقود السابقة عددا من الاجتماعات الهامة داخل قاعاته وخرجت من خلف غرفه المغلقة قرارات هامة في تاريخ الأمة العربية بشكل خاص، حيث استضاف أكثر من اجتماع لوزراء الخارجية العرب، نظرا لقربة من مقر جامعة الدول العربية، كما استضاف الفندق كبار الشخصيات العالمية والعربية والوزراء خلال زيارتهم للقاهرة.


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سميراميس

فندق

السياحة

الذكرى 30 لسميراميس

تشييد سميراميس




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