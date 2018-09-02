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على الدين هلال: تعيين محافظين أقباط ترسيخ للمواطنة والوحدة الوطنية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:50 م
على الدين هلال: تعيين محافظين أقباط ترسيخ للمواطنة والوحدة الوطنية الدكتور على الدين هلال وزير الشباب الأسبق
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور على الدين هلال، وزير الشباب الأسبق، إن مصر الآن تفتح ملفات لم يقترب منها فى السابق، الأمر الذى يعد مغامرة محسوبة، وتابع: "تعيين محافظين أقباط فى حركة المحافظين الأخيرة ترسيخ للمواطنة والوحدة الوطنية"، مشدداً على أن ما حدث بالبلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة يعد إنجازا تاريخيا.

 

وأضاف "هلال"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن عندما أتابع ما يحدث بمصر الآن أرى أنها صفحة جديدة من تاريخ البلاد بتحدياتها ومشاكلها وإنجازاتها.

 

واستكمل قائلاً: "صفحة تعيد رسم خريطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتكوين النخبة الاجتماعية والسياسية وإعادة رسم ملامح الجغرافيا المصرية على الأرض".


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