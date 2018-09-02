عارف النايض يطرح مبادرة للسلام فى طرابلس ويدعو لحل الميليشيات

كتب أحمد جمعة

طرح رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف علي النايض مبادرة عاجلة لإرساء السلام فى العاصمة طرابلس، والوقف الفوري لإطلاق النار، من جميع الأطراف، وقيام الأمم المتحدة بالتزاماتها بحماية المدنيّين، حسب قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وطالب النايض بتقديم الإغاثة والمُساندة الإنسانية العاجلة لجميع الجرحى والمتضرّرين، وتقديم الخدمات الأساسية العاجلة لجميع سكّان العاصمة طرابلس.

ودعا النايض بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا لإعلان انتهاء اتفاق الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2018، والذي كان يفترض ألا يدوم أكثر من سنتين أصلًا، حسب الاتفاق نفسه.

ودعا النايض رئاسة مجلس النواب الليبى، للإعلان عن تنظيم الانتخابات الرئاسية، حسب قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014، فى موعد 10ديسمبر المقبل وهو الموعد المتفق عليه فى اتفاق باريس.

وطالب عارف النايض بأن تعلن بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا انتهاء صلاحيات المجلس الرئاسي الليبى واقتصارها على الإعداد للانتخابات في موعدها، وتقديم الخدمات الأساسيّة فقط، على أن يقوم المجلس الرئاسي الليبي بموجب بنود (الترتيبات الأمنية) المتفق عليها في إتفاق الصخيرات، بحلّ جميع التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس، وتسليم أسلحتها للجنة متخصّصة من الأمم المتحدة.

ودعا عارف النايض لتشكيل قوة ليبية مختلطة من كافة أنحاء ليبيا، وتحت إشراف لجنة مشتركة، بموجب نتائج جلسات الحوار الست لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة، تحفظ الأمن وتحمى الانتخابات، وبمشاركة لجان مراقبة مدنيّة من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.