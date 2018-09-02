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الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:49 م
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طرد إرهابى مغربى من إسبانيا وحظر دخوله أوروبا بسبب تخطيط تكرار هجمات برشلونة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:32 م
طرد إرهابى مغربى من إسبانيا وحظر دخوله أوروبا بسبب تخطيط تكرار هجمات برشلونة إسبانيا - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية، إنه تم طرد مواطن مغربى من إسبانيا بتهمة الحصول على أسلحة وبنادق هجومية من أجل مواصلة هجمات برشلونة التى حدثت العام الماضى فى كتالونيا.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن الارهابى تم طرده من إسبانيا وحظر دخوله إلى اوروبا لمدة لا تقل عن 10 سنوات لارتباطه بالإرهاب، ونشره للعنف والكراهية.

 

واستطاع المحققون العثور على أدلة على جرائم الإرهابى المغربى من خلال جهاز الكمبيوتر، والمواد التى تم تحليلها، كما تم العثور على الإنترنت على نشره لكلمات مثل"قتلة" و"قتل الإسبان" والعديد من الموضوعات التى تحض على الكراهية على الشبكات الاجتماعية، ومحاولة شراء الأسلحة النارية سواء كانت البنادق الهجومية أو المسدسات وجميع أنواع الذخيرة.

 

كما تم العثور على العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بتنظيم داعش الإرهابى، والعديد من الرسائل التى تحض على التفجيرات الانتحارية، مثل التى حدثت فى برشلونة وكامبريليس.


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اسبانيا

الارهاب

داعش

برشلونة

اوروبا




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