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ضبط 1453 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:42 م
ضبط 1453 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية مخالفات مروريه
القليوبية نيفين طه
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شنت ادارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1453مخالفة مرورية.     

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير1453مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و 247 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 7650 جنيه وسحب 25 دراجة نارية وحجز 10دراجة.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 22 رخصة وتحصيل 4000 غرامة  تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط  40 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من تحرير 15 قضية  في مجال عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر والامتناع عن البيع، وتم تحرير 11 قضايا في مجال عدم حمل شهادة صحية، و 8 قضايا فى مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، وتحرير 5 قضايا  فى مجال الغش الغذائي والسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

 

 

 

 

 


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