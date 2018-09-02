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ضبط محزن مستحضرات تجميل بداخله 32 ألف عبوة أعشاب مجهولة المصدر بسوهاج

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:47 م
ضبط محزن مستحضرات تجميل بداخله 32 ألف عبوة أعشاب مجهولة المصدر بسوهاج أدوية -أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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شنت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد حملة تموينية لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

ترأس الحملة مدير أمن سوهاج، وقادها العميد محمد نصحى مدير مباحث التموين، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الفرع، وقد أسفرت الجهود عن ضبط 52 قضية تموينية من أبرزها ضبط "إبراهيم ا ا ع" 30 سنة مدير مسئول مخزن مستحضرات تجميل، ويقيم بدائرة مركز سوهاج لإدارته مخزن مستحضرات تجميل بدون ترخيص وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "32046" عبوه أعشاب مختلفة الأنواع وفيتامين كالسيوم و كورسودين وغسول وجيل وشامبو للشعر ورينازين محلول مطهر ولوسيون وبانتو ومكس كريم و مطهر و غسول برتقال و غسول فرولة كورسودين بخاخ و كورسيدين معجون و بانتومكس مختلف الأنواع و الترافيت سنسوديرم صابون و مستحضر تجميل وأعشاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين بتاريخه.

وضبط  "ناصر ع ا" 53 سنة مدير مسئول مخبز بلدى، ويقيم بدائرة مركز أخميم لاستيلائه على " 108 " شيكارة دقيق بلدى من حصه المخبز، وبيعها فى السوق السوداء، وذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9479 جنح مركز أخميم لسنة 2018. 

كمـــا تـــم ضبط و" 4 " قضايا أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 5 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 14 " قضايا عدم الإعلان عن أسعار السلع و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 8 " قضايا توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و" 6 "  قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 5 "  قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضيتى غلق المخبز أثناء مواعيد العمل.


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