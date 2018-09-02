ضبط شخص استولى على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل لهم

كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى قدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "يحيى.أ" وآخر مقيمان بمحافظة الغربية عن قيام "ناصر .ح" عامل، مقيم بالغربية، بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية، مقابل تسفيرهما وإيجاد فرصة عمل لهما بإحدى الدول العربية، وعدم وفائه بذلك، ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.

ومن خلال البحث والتحرى، تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط واسع فى مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجمالها مائة وسبعون ألف جنيه مقابل تسفيرهما وإيجاد فرصة عمل لهما بإحدى الدول العربية وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.