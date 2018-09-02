video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط شخصين استوليا على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بالمواطنين

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:28 م
ضبط شخصين استوليا على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بالمواطنين بطاقات تموينية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
إضافة تعليق

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالاستيلاء على بيانات عدد من بطاقات الإئتمان الخاصة ببعض الأشخاص وإجراء عمليات شراء وتحميل قيمتها النقدية على ضحاياهم من أصحاب البطاقات.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك بتضرر أحد عملاء البنك باستخدام بطاقته الإئتمانية من قبل مجهولين وإجراء عمليات شراء من خلال مواقع التسوق الإلكترونى وتحميل قيمتها المالية على حساب بطاقاته الإئتمانية رغم عدم قيامه بإجرائها، مما عرضه لأضرار مادية .

وبإجراء عمليات الفحص الفنى الإلكترونى للعمليات محل البلاغ تبين استخدام البطاقة الخاصة بالعميل المجنى عليه لدى العديد من شركات التسويق الإلكترونى داخل البلاد وخارجها وكذا إجراء عمليات شحن أرصدة حساب بموقع إحدى الشركات المتخصصة فى تقديم خدمات التوصيل عقب الإستيلاء عليها بطرق احتيالية وذلك من قبل مرتكبى تلك الوقائع مجهولى البيانات.

وبتكثيف الجهود أسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط "باسم.م" وآخر، حيث استغل المتهمون طبيعة عملهما السابق كعاملين "بأحد المقاهى" كوفى شوب" بمحافظة الإسكندرية وتمكنا من مغافلة المترددين على محل عملهما وتصوير بطاقاتهم الإئتمانية حال حصولهما عليها منهم لسداد بموجبها فاتورة مشترواتهم واستخدام بيانات تلك البطاقات فى الدلوف على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت "منتحلين شخصيـة أصحـاب البطاقات الأصلية "وشراء أجهزة وبرامج ومنتجات وخدمات وكذا إجراء عمليات شحن أرصدة وتحميل قيمتها النقدية على الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما هاتفى محمول المُستخدمين فى إرتكاب الواقعة والعديد من الوقائع الأخرى، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما للوقائع محل نشاطهما الإجرامى المشار إليه بغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة وأنهما تمكنا من الاستيلاء على العديد من بيانات البطاقات الإئتمانية خاصة بعملاء البنوك حال تردد هؤلاء العملاء على محل عملهما السابق وإستخدامها عبر شبكة الإنترنت لدى مواقع التسوق المختلفة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. مساعد وزير الداخلية: هدفنا خدمة المواطنين من "معارض كلنا واحد"

الداخلية

حوادث

حملات امنية

بطاقات ائتمانية




لا تفوتك
التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة