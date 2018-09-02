ضبط شخصين استوليا على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بالمواطنين

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالاستيلاء على بيانات عدد من بطاقات الإئتمان الخاصة ببعض الأشخاص وإجراء عمليات شراء وتحميل قيمتها النقدية على ضحاياهم من أصحاب البطاقات.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك بتضرر أحد عملاء البنك باستخدام بطاقته الإئتمانية من قبل مجهولين وإجراء عمليات شراء من خلال مواقع التسوق الإلكترونى وتحميل قيمتها المالية على حساب بطاقاته الإئتمانية رغم عدم قيامه بإجرائها، مما عرضه لأضرار مادية .

وبإجراء عمليات الفحص الفنى الإلكترونى للعمليات محل البلاغ تبين استخدام البطاقة الخاصة بالعميل المجنى عليه لدى العديد من شركات التسويق الإلكترونى داخل البلاد وخارجها وكذا إجراء عمليات شحن أرصدة حساب بموقع إحدى الشركات المتخصصة فى تقديم خدمات التوصيل عقب الإستيلاء عليها بطرق احتيالية وذلك من قبل مرتكبى تلك الوقائع مجهولى البيانات.

وبتكثيف الجهود أسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط "باسم.م" وآخر، حيث استغل المتهمون طبيعة عملهما السابق كعاملين "بأحد المقاهى" كوفى شوب" بمحافظة الإسكندرية وتمكنا من مغافلة المترددين على محل عملهما وتصوير بطاقاتهم الإئتمانية حال حصولهما عليها منهم لسداد بموجبها فاتورة مشترواتهم واستخدام بيانات تلك البطاقات فى الدلوف على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت "منتحلين شخصيـة أصحـاب البطاقات الأصلية "وشراء أجهزة وبرامج ومنتجات وخدمات وكذا إجراء عمليات شحن أرصدة وتحميل قيمتها النقدية على الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما هاتفى محمول المُستخدمين فى إرتكاب الواقعة والعديد من الوقائع الأخرى، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما للوقائع محل نشاطهما الإجرامى المشار إليه بغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة وأنهما تمكنا من الاستيلاء على العديد من بيانات البطاقات الإئتمانية خاصة بعملاء البنوك حال تردد هؤلاء العملاء على محل عملهما السابق وإستخدامها عبر شبكة الإنترنت لدى مواقع التسوق المختلفة .