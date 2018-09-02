ضبط تشكيل عصابى لسرقة الماشية تحت تهديد السلاح بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الماشية تحت تهديد السلاح خلال ساعات من سرقتهم 7 رؤوس ماشية وسيارتين بالبحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، بتلقى بلاغ من "أ ع ع" 47 سنة جزار ومقيم عزبة حمودة بدائرة المركز، أنه حال سيره بطريق "الدلنجات- دمنهور" وبمنطقة كوبرى عبدالمجيد صالح بدائرة المركز فى طريقه لسوق الماشية بدائرة مركز دمنهور ومعه 7 رؤوس ماشية محملين على سيارتين نقل قيادة شقيق المُبلغ ع ع ع 33 سنة سائق ومقيم بذات الناحية وسيارة نقل البحيرة قيادة م ع ع 36 سنة سائق ومقيم قرية درشاى بدائرة المركز، فوجئوا بقيام أشخاص يستقلون سيارتين مجهولتين أحدهما: نقل ماركة تويوتا هاى لوكس بيضاء اللون كابينة واحدة، الأخرى ملاكى ماركة رينو سوداء اللون بقطع الطريق عليهم واستيقافهم والاستيلاء على السيارتين المشار إليهما وما عليهما من رؤوس ماشية كرهاً عنهم مستخدمين أسلحه نارية 2 بندقية آلية وهروبهم.

وجهه اللواء جمال الرشيدى، ضباط المباحث الجنائية برئاسة اللواء محمد هندى، وجميع الأقوال والقطاعات الأمنية المتاخمة لمركز ومدينة الدلنجات والمعينة بالطرق الرئيسية والفرعية وخاصةً الأقوال الصحراوية المؤديه لمداخل مركزى الدلنجات وبدر والطريق الزراعى، بإحكام السيطرة بجميع المنافذ والطرق عقب النشر عن السيارتين المُبلغ بسرقتهما وحمولتهما وكذا السيارتين المُستخدمتين فى إرتكاب الواقعة ومستقليها بأوصافهم.

تمكن القطاعان الثالث، الرابع والمعينان بخدمة المرور وتأمين الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون من ضبط السيارتين المُبلغ بسرقتهما بحمولتهما من رؤوس الماشية وكذا ضبط أحد المتهمين وتبين أنه أ ص ع خ 33 سنة سائق ومقيم قليوب قليوبية.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمحل البلاغ وتم التحفظ على المسروقات "السيارتين، الماشية" وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليها وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.