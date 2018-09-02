ضاحى خلفان: إيران تزود المليشيات الإرهابية فى بغداد لاستهداف الدول العربية

كتب- هاشم الفخرانى

قال ضاحى خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، إن قواعد ارهابية إيرانية يقيمها القائد بالحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى فى بغداد لتكون العراق محرقة الحرب القادمة وليست إيران.



ضاحى خلفان

وأضاف قامت إيران بتزويد ميليشيات ارهابية في العراق بصواريخ طويلة المدى يمكنها استهداف دول عربية ، وقد سبق وان قامت طهران ببناء منشآت تصنيع في الزعفرانية، التي تقع شرق بغداد، في جرف الصخر.

وتدرب في شمال كربلاء الهاربين من العدالة في البحرين و السعودية على استخدام الأسلحة.