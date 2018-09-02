صور.. 25 مدرسة جديدة تدخل الخدمة فى العام الدراسى الجديد بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قالت آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن 25 مدرسة جديدة تم استلامها وتدخل الخدمة لأول مرة لجميع المراحل التعليمية بسعة 431 فصلا مابين مدارس إنشاء جديد ومدارس إحلال جزئى ومدارس توسعات وتعلية بتكلفة بلغت 176 مليونا و870 ألفا من الجنيهات تقريبا.

وفى سياق متصل أفادت آيات زاهر مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، أن تصنيف المدارس التى ستدخل الخدمة لأول مرة شمل جميع المراحل التعليمية على النحو التالى، 6 مدارس للمرحلة الابتدائية بسعة 91 فصلا، و3 مدارس تعليم أساسى رسمى بسعة 46 فصلا، و3 مدارس تعليم أساسى رسمى لغات بسعة 86 فصلا، وأربع مدارس للمرحلة الإعدادية رسمى بسعة 42 فصلا ومدرسة إعدادية رسمى لغات بسعة 13 فصلا، ومدرستان للإعدادى والثانوى بسعة 19 فصلا، وثلاث مدارس للثانوى العام بسعة 63 فصلا، وثلاث مدارس متتعدة المراحل من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية بسعة 71 فصلا واحدة للرسمى لغات بسعة 14 فصلا، بالإضافة لثلاث مدارس يابانية منها مدرستان ببرج العرب بسعة 36 فصلا وثالثة بإدارة المنتزه بسعة 22 فصلا.



















