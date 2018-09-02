صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

كتب محمود عبد الراضى

شهدت معارض "كلنا واحد" المنتشرة على مستوى الجمهورية، إقبال كبير من المواطنين عليها، لشراء مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة، ضمن المبادرات الإنسانية التى تطلقها وزارة الداخلية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية لمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

تزاحد شديد فى أول يوم لافتتاح معرض كلنا واحد

وفى هذا السياق، أقامت مديريات الأمن معارض ومنافذ ثابتة بنطاق كل مديرية وتوجيه سيارات متحركة للمناطق الأكثر احتياجاً لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

معرض كلنا واحد

وكان مديرو الأمن قد عقدوا اجتماعات فى وقت سابق مع مديرى الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى لإطلاعهم على مبادرة الوزارة وحثهم على المشاركة فى المبادرة بتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.

توافد المواطنين على معرض كلنا واحد