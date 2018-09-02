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صور.. مدير أمن الإسماعيلية يفتح شارع محمد على كليًا أمام مديرية الأمن

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:54 ص
صور.. مدير أمن الإسماعيلية يفتح شارع محمد على كليًا أمام مديرية الأمن اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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قام اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، منذ قليل، يرافقه اللواء عادل أنور مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد حمدى عبد النبى مدير مرور الإسماعيلية، بنقل الحواجز الخرسانية من أمام مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لإزالة أى إعاقات تؤثر على حركة المرور، ويأتى ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات وزير الداخلية، للعمل على راحة المواطنين.

 

وكان اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى عدة التماسات من المواطنين بضرورة إزالة أو نقل الحواجز الخرسانية من أمام مديرية الأمن بشارع محمد على، لأنها تؤثر على الحركة المرورية فى وقت الذروة.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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