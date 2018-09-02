صور.. مخلفات مصانع كفر الزيات تروى زراعات كفر الشيخ وتنقل الأمراض للمواطنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

مر ما يقرب من 3 سنوات منذ أغسطس 2015م، والرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن انزعاجه من مصرف الغربية الرئيسى كوتشنر، ووجه تعليمات مشددة للوزراء بسرعة حل مشكلة المصرف ومعالجة مياهه، وبرغم تخصيص مليار و600 مليون جنيه لحل هذه الأزمة، إلا أن هذا المصرف ما زال يعانى من الإهمال ومازال يبث سمومه فى 3 محافظات "كفر الشيخ الغربية والدقهلية"، وأهالى كفر الشيخ فى انتظار بدء المعالجة التى أعلن عنها وزير الموارد المائية والرى والواقع المرير ويراه أهالى ثلاث محافظات، وخاصة محافظة كفر الشيخ لأنها تقع أخر مصبات المياه ،بأنه لا يوجد على أرض الواقع من قبل الوزراء ما يدل على تأثرهم بانزعاج الرئيس، فمياه المصرف تغطيها الزيوت، وآثار الصرف الصناعى ومخلفات المصانع القادمة من الغربية، بالإضافة لصرف المنزل فيه دليل على الحالة المأساوية لهذا المصرف، منبع الأمراض الوبائية، ولكن الروتين الحكومى والإجراءات المتعددة لترسية عمليات المعالجة على شركات تأخذ وقتاً طويلاً.



رغاوى مخلفات المصانع التى تروى بها الزراعات بقلين

ومن خلال جولة "اليوم السابع" بطول مصرف كوتشنر فى محافظة كفر الشيخ لم نجد أى محطات معالجة لا على المصرف كوتشنر الرئيسى ولا فروعه بالمحافظة لمعالجه المياه، كما وعد الوزراء مرارا، ووجد هناك رغاوى زيوت مصانع كفر الزيات أمام ماكينات الرى التى تروى الأراضى الزراعية والمواطن البسيط الذى يأكل من زراعات ومياه ملوثة يتمكن منه مرض فيرسى سى بعد سنوات عدة، فيجد نفسه طريح الفراش يلهث وراء العلاجات على نفقة الدولة ويأتيه بعد عدة أشهر من خلال المراكز الطبية المتخصصة، ويتحول لحقل تجارب لعلاجات فيرس سى التى تظهر فى الأسواق بأثمان باهظة والتى تهتم الدولة بتوفيرها بأقل الأثمان وتتحمل الملايين كفرق أسعار، ويمكن لهؤلاء الوزراء إنهاء المشكلة من جذورها بمعالجة مصرف كوتشنر والمصارف الفرعية المتفرعة منه.



آثار الملوثات بمياه ترعة متفرعة من مصرف كوتشنر

قال المهندس محمود محمد، مهندس برى كفر الشيخ، إن مصرف "كوتشنر" يمتد عبر محافظتى الغربية وكفر الشيخ وتلقى مئات القرى مخلفاتها به فضلا عن 24 مصنعا، ووضعت وزارة الموارد المائية والرى خطة منفصلة له على مرحلتين الأولى قصيرة الأجل بالاستعانة بخبرة يابانية فى معالجة مياه الصرف، والثانية طويلة الأجل بتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرى التى تلقى بمخلفاتها فى كوتشنر، مؤكداً أنه سيتم معالجة مياه "مصرف كوتشنر" الملوثة من خلال إقامة محطات معالجة لتنقية مياه المصرف جزئياً، مؤكداً أن المصرف يخدم عدداً من قرى ومدن ثلاث محافظات، وفى محافظة الغربية يخدم المصرف بها 118 قرية، ومحافظة كفر الشيخ يخدم بها 35 قرية، ومحافظة الدقهلية يخدم بها 29 قرية منهم 5 قرى مخدومة بالصرف الصحى بإجمالى 182 قرية، وإجمالى عدد سكان تلك المحافظات التى تئن من آثار ذلك المصرف يبلغ حوالى 4.5 مليون نسمة، ويبلغ عدد محطات الصرف المخالفة نحو 13 محطة، وعدد القرى غير المخدومة 130 منهم 24 قرية بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى 41 مصنعا مخالف يصب فى هذا المصرف الذى أزعج الرئيس ودفعه للمطالبة بسرعة التعامل مع هذا المصرف.

آثار مخلفات المصانع بالمياه

وقال جلال خليل، من أهالى قرية أبشان التابعة لمركز بيلا، إن معاناة الأهالى من المصرف مستمرة ، ولم نجد استجابة من الحكومة لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فالرئيس يفتتح مشروعات عملاقة متعددة ويشفر عليها ، ويعمل منفرداً ولكن أعضاء الحكومة لا يهتمون بحياة الإنسان قدر اهتمام الرئيس ، فمازالت آلاف الأفدنة تروى بمياه المصرف الملوثة ،ويعيش أكثر من 3 ملايين و450 ألف مواطن بكفر الشيخ على منتجات الأرض الملوثة ، وبرغم ما فعله اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ السابق ، من جهود كبير للمحافظة من حملة قومية لعلاج المواطنين من فيروسى سى خلال عامى 2016و2017م، وتم علاج قرابة 35 ألف مواطن وتم القضاء عل طابور الانتظار بمركز الكبد بكفر الشيخ إلا أن المصدر الرئيسى المسبب للفيروس مازال يبث سمومه فى الأهالى ، متعجباً من رئيس دولة يشعر ويتأثر، وأفراد حكومته نيام، أين رئيس مجلس الوزراء؟.. و أين وزير الموارد المالية الذى صرح بعدد من التصريحات لمعالجة المصرف.



جانب من الإهمال بمصرف كوتشنر

وأضاف رجب موسى ، من أهالى قلين ،أن مصرف كوتشنر مليء بالقمامة والصرف الصحى والزيوت، ولون المياه أسود غامق، ومن يريد رؤية أثار المصرف المدمر ينظر لمنظر المياه الصادر من ماكينات الرى الكبرى المنتشرة بطول المصرف لرى الأراضى يرى رغاوى ، ناتج الملوثات ، فقرى بيلا والحامول تعانى من سوء تلك المياه، التى يرى الفلاحون منها آلاف الأفدنة، وهناك أهالى يتقذذون من الرائحة التى تنبعث منها.

وقال مصطفى السيد محمد ، فلاح ، إن أهالى كفر الشيخ أصيبوا بكارثة تسمى مصرف كوتنشر فمصانع الغربية تلقى مخلفاتها فى المصرف دون أن يتأثر مواطنوها لتجرى المياه لتصل لقرى كفر الشيخ ملوثة ليكون الأهالى ضحية أناس لا ضمير لهم يلقون بالملوثات ولا نجد إجراءات ضدهم من قبل الحكومة، وما زاد الطين بله أصبحت المنازل المطلة على المصرف تلقى بمياه الصرف بالمصرف ولا يوجد محاسب ولا رقيب .



المنازل تلقى بنخلفاتها فى مياه المصرف

وقال عبدالله محمود سعد ، صياد ، برغم سوء حالة المصرف إلا أن الصيادين يصطادون الأسماك من المصرف بقوارب صيد صغيرة وشباك صيد مختلفة ويعيشون على صيد الأسماك منذ عشرات السنين رغم علمهم وعلم الأسر الذين يشترون الأسماك منهم بالخطورة الصحية للأسماك ولكنهم يبحثون عن الرزق كما يواجه الصيادون والفلاحون الكثير من الأمراض لنزولهم وسط المياه الملوثة الناجمة من مخلفات الصرف الصحى والصناعى لتثبيت الشباك والجوابى ، كما يخوض الفلاحون فى المياه أثناء ريهم للأراضى مما أصابهم بأمراض الفشل الكلوى وفيروس C والبلهارسيا والأمراض الجلدية، وغيرهم.



جانب من الملوثات بالمصرف

وقال اللواء شكرى الجندي، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمركز كفر الشيخ، إنه طالب بإنشاء فرع لوزارة البيئة بالمحافظة، لتفعيل الرقابة على المزارع السمكية، ومزارع الدواجن، ومعالجة مياه مصرف كوتشنر،مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يهتم اهتمامًا كبيرًا بحل مشكلة مصرف كوتشنر، لأنه السبب الرئيسى فى انتشار الأمراض بالمحافظة، مجدداً التأكيد على أن إنشاء فرع لوزارة البيئة بالمحافظة سيحد من الملوثات التى يعانى منها أهالى المحافظة، خاصة أن المحافظة تقع فى نهاية مصبات الترع والمصارف مما يزيد من نسبة التلوث.

الأراضى التى تروى بمياه مصرف كوتشنر

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ السابق، إنه تم تطهير مصرف كوتشنر من ورد النيل ومن الحشائش، التى تعيق مرور المياه بالمصرف، ولسهولة وصول المياه للأراضى الزراعية ، مؤكداً أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرا لمعالجة مصرف كوتشنر من الملوثات، مؤكداً تم دعم مشروع المصرف بتمويل بقيمة 209 ملايين يورو، من بنك الاستثمار الأوربى ، وهناك شركة يابانية لتنقيه مياه مصرف كوتشنر، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف نصر، سيتم تنقية مياه كوتشنر فى 6 مواقع ثلاثة منها بمحافظة الغربية وثلاثة بمحافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أن محطات التنقية الثلاثة بـ"بيلا والحامول وبلطيم،و تم اختيار موقع محطتى التنقية فى الحامول وبيلا، وجارٍ تحديد الأرض التى ستقام محطة التنقية ببلطيم.

مصرف كوتشنر ملوثات وورد نيل

وأكد المحاسب أحمد جعفر الأمين المساعد للمجالس النيابية فى حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ ، أن من أهم القضايا الجماهيرية التى سيقوم الحزب بتبنيها خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب والهيئة البرلمانية بالمحافظة هى مشكلة مصرف كوتشنر الذى تسبب فى تلوث بيئى خطير بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة، وتعددت الشكاوى من آثار المصرف السيئة على المزارعين والأهالى بالمحافظة وخاصة أهالى مركز الحامول لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم شخصيا بعلاج مشكلة مصرف كوتشنر منذ أن عرف بها خاصة أنها استمرت منذ أكثر من 40 عاماً.



مصرف كوتشنر بكفر الشيخ

وأكد الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ الحالى ،من أهم الموضوعات الهامة التى سيتابعها مصرف كوتشنر ومعالجته بناء على اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وسيتواصل مع الوزراء المعنيين بهذا الملف لسرعة معالجة المصرف



المياه الملوثة بمصرف كوتشنر



مصرف كوتشنر المصدر الوحيد لرى الأراضى