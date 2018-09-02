صور.. محمد صلاح يصل القاهرة وينهى إجراءاته عبر الخدمة المميزة بالمطار

كتب محمود عبد الغنى _ تصوير حسام عاطف

وصل مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، إلى القاهرة قادمًا من لندن، للانضمام إلى معسكر الفراعنة الذى ينطلق غدًا الاثنين، لمباراة النيجر المقرر لها يوم 8 سبتمبر الحالى على استاد برج العرب فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.





وتم إنهاء إجراءات وصول النجم محمد صلاح عبر الخدمة المميزة بمطار القاهرة، حيث كان فى انتظارة مندوب من الخدمة المميزة وأقلته سيارة فور هبوطه من المطار وانتظر بالصالة، وقام رجال الخدمة المميزة بإنهاء إجراءات وصوله واصطحابه وحقائبه إلى السيارة خارج المطار برفقة رجال الأمن.

وكان قد أعد اتحاد الكرة استقبالاً خاصًا للنجم المصرى، بعد الاتفاق على تلبية كل طلباته التى أرسلها مؤخرًا عن طريق وكيل أعماله رامى عباس، لاسيما بعد الخطاب الذى أرسله وكيل صلاح للجبلاية الخميس الماضى، الذى تراجع فيه عن لغة التهديد، وهو ما دفع مجلس الجبلاية للموافقة على طلبات صلاح.











