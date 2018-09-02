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صور ...محافظ بنى سويف يتواصل مع رئيسة هيئة التأمين الصحى فى أولى جولاته

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:24 م
صور ...محافظ بنى سويف يتواصل مع رئيسة هيئة التأمين الصحى فى أولى جولاته محافظ بنى سويف مع أحد المرضى
بنى سويف - هانى فتحى
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أجرى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف اتصلاً تلفيونياً بالدكتورة سهير عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى، وذلك للتنسيق والإسراع فى إنشاء قسم قسطرة قلب والقلب المفتوح، بمقر مستشفى التأمين بالمحافظة لخدمة أهالى بنى سويف، ونظرا للحاجة الملحة لهذه الخدمة، أتفق المحافظ مع رئيس الهيئة على البدء فى تنفيذ المشروع قبل موعده بـ 3 شهور ، فى سبتمبر الحالى بدلا من ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمستشفى التأمين الصحى بمدينة بنى سويف، لمتابعة سير العمل بالمستشفى وللاطمئنان على مستوى أداء الخدمة الطبية والعلاجية، والتأكد من تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، حيث تفقد المحافظ الأقسام الطبية بالمستشفى، "الاستقبال والعلاج الكيمياوى لمرضى الأورام ورعاية القلب والغسيل الكلوى وغيرها من أقسام المستشفى"، مناقشا مع الطاقم الطبى مراحل أداء الخدمة الطبية والعلاجية، وأطمئن على مستوى الأداء، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية تضعها الدولة فى مقدمة خطتها التنموية والخدمية.

وفى قسم رعاية القلب، تابع المحافظ مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، وتبادل الحديث معهم، مستفسرا عن مطالبهم، والتى أمر بتلبيتها على الفور، حيث وجه بسرعة التنسيق مع السيد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، لسرعة نقل 3 حالات مرضية، فى حاجة ملحة لخدمة قسطرة القلب، مؤكدا على أن المحافظة تمتلك منظومة صحية متكاملة ومتعاونة والجميع يعمل على خدمة المواطن السويفي.

وكلف المحافظ مدير فرع التأمين الصحى ببنى سويف، بسرعة تجهيز المكان المقترح لإنشاء قسم قسطرة القلب بالمستشفى ، مشددا على ضرورة أن يكون المكان يتوافر به جميع الاشتراطات، حيث ستقوم رئيس الهيئة بزيارته فى الأيام القليلة القادمة لسرعة البدء فى تنفيذ المشروع.

وحرص المحافظ على متابعة مستوى الخدمة من خلال مناقشة الطاقم الطبى، والاستماع لمطالب المرضى وذويهم المتواجدين أثناء الزيارة، وسادت أجواء ايجابية بين المواطنين والمحافظ ، حيث أفصحوا عن كل مطالبهم ، معربين عن تقديرهم وسعادتهم بسعة صدره، والذى أكد لهم أن الدولة فى مقدمتها القيادة السياسية تضع ملف الصحة ورعاية المواطنين فى مقدمة الأولويات .

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عصام السباعى مدير فرع التأمين الصحى ببنى سويف، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ، والمحاسب محمود مغربى رئيس مركز ومدينة بنى سويف والدكتور عبدالسميع السيد مدير مستشفى التأمين

محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى (1)
محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى

 

محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى (2)
محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى

 

محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى (3)
محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى

 

محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى (4)
محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى

 

محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى (5)
محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى

 

محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى (6)
محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى

 

محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى (7)
محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى

 

محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى (8)
محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى

 

محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى (9)
محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى

 

محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى (10)
محافظ بنى سويف يتفقد حالة المرضى بمستشفى التأمين الصحى

 


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