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خالد صلاح
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صور.. محافظ الإسكندرية: الجامعة تقوم بدور استشارى وخدمى للمحافظة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:54 م
صور.. محافظ الإسكندرية: الجامعة تقوم بدور استشارى وخدمى للمحافظة محافظ الاسكندرية يستقبل رئيس الجامعة
الإسكندرية جاكلين منير
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استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم، الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، وذلك لتهنئته لتوليه منصبه محافظا للثغر متمنياً له رفعة شأنه ودوام التوفيق.

وقدم المحافظ الشكر لرئيس جامعة الإسكندرية على تهنئته، موضحا أنه ابن من أبناء الجامعة وتولى فيها العديد من المناصب القيادية، وأكد قنصوة على أن الجامعة عهدت دائما على قيامها بدور خدمى واستشارى للمحافظة من تقديم كافة الاستشارات والحلول العلمية والعملية الفعالة لحل مشكلات الثغر.

من جانبه؛ أكد الكردى على أن جامعة الإسكندرية بكل إمكانيتها وخطتها رهن إشارة المحافظة فى خدمة الصالح العام، وأنهم مستمرين فى تقديم كافة الخبرات العلمية لها، مشيراً إلى أن الجامعة تحتوى على قدرات عالية جدا من خلال كليات ومعاهد متخصصة فريدة من نوعها على مستوى الجامعات.

 

 

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