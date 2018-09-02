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صور.. مباحث القاهرة تضبط 18 قضية مخدرات وسلاح بالزاوية والشرابية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:38 م
صور.. مباحث القاهرة تضبط 18 قضية مخدرات وسلاح بالزاوية والشرابية جانب من المتهمين
كتب إبراهيم أحمد
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة، استهدفت كافة البؤر الإجرامية والأوكار التى يتخذها العناصر الإجرامية مأوى لهم، بقصد ملاحقة كافة تلك العناصر من تجار مواد مخدرة وتجار أسلحة، وهاربين من أحكام ، بالإضافة إلى إستهداف كافة المظاهر العشوائية والمخالفات ورفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين ومحيط المدارس والمزارات الهامة، بهدف تحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

 

احد المتهمين وامامه المضبوطات
احد المتهمين وامامه المضبوطات

 

متهم بالاتجار بالمخدرات
متهم وامامه المضبوطات 
 
استهدفت الحملات التى قادها اللواء أشرف الجندى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، مناطق الزاوية الحمراء، والشرابية، وشارك فيها ضباط وأفراد قطاع الشمال وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة، ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزى.
 
متهم وبحوزته سلاح نارى
متهم وبحوزته سلاح نارى

 

متهمان وامامهم المخدرات المضبوطة
متهمان وأمامهم المخدرات المضبوطة

ونجحت الحملات فى ضبط 11 قضية اتجار فى المخدرات شملت (170 جرام حشيش ، 2كيلو و نصف مخدر الفودو ، 80 قرص مخدر , 30 جرام هيروين)، قضية سلاح ناري ( 2 فرد خرطوش , 5 طلقة)، 5  قضية سلاح أبيض، ضبط واحضار، 10مسجل خطر، حكم مجمع 22 قضايا، ضبط مراقب هارب، 5  أحكام جنايات، 68 قضية أشغال طريق، 10 أحكام مخالفات، 12 أحكام غرامات، 1200 مبالغ مالية متحصلة.

 

متهمين اتجار بالمخدرات

متهمين اتجار بالمخدرات

 

متهمين بالاتجار بالمخدرات وامامهم المضبوطات
متهمين بالاتجار بالمخدرات وامامهم المضبوطات

شدد مدير الأمن على القوات، ضرورة الاستمرار في تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية، وإشعار المواطنين بالتواجد الأمنى الفعال، حيث يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإحكام السيطرة الأمنية على كافة القطاعات والمناطق بالعاصمة واستمراراً لخطة مديرية أمن القاهرة، والتى تهدف إلى القضاء على البؤر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون.

 

متهمين بالاتجار بالمخدرات
متهمين بالاتجار بالمخدرات

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