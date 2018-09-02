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صور.. مباحثات الرئيس السيسى ورئيس مجلس الدولة الصينى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:39 م
صور.. مباحثات الرئيس السيسى ورئيس مجلس الدولة الصينى مباحثات الرئيس السيسى مع رئيس مجلس الدولة الصينى
كتبت شيماء بهجت ـ تصوير (أ ف ب)
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانج فى دار ضيافة الدولة دياويوتاى فى بكين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات خاصة الاقتصادية.
 
شارك فى اللقاء وزير الخارجية سامح شكرى ووزيرة الاستثمار سحر نصر.
 
وعقب اللقاء، سيشارك الرئيس السيسى، فى حفل وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لأبطال الشعب بالميدان السماوى (تيانانمين) فى بكين.
مباحثات الرئيس السيسى ورئيس مجلس الدولة الصينى
مباحثات الرئيس السيسى ورئيس مجلس الدولة الصينى

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى العاصة الصينية بكين السبت، فى زيارة تستغرق 4 أيام يجرى خلالها مباحثات مهمة مع كبار المسئولين الصينيين.

ويشارك الرئيس، فى قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى الذى يعقد يومى الثالث والرابع من سبتمبر الجارى.
رئيس مجلس الدولة الصينى يستقبل الرئيس السيسى
رئيس مجلس الدولة الصينى يستقبل الرئيس السيسى

ويرافق الرئيس السيسى وفد وزارى مكون من وزير الخارجية سامح شكرى والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، والطاقة المتجددة واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة واللواء مصطفي شريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، واللواء محسن عبد النبى مدير مكتب رئيس الجمهورية والسفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسى يلتقى رئيس مجلس الدولة الصينى
الرئيس السيسى يلتقى رئيس مجلس الدولة الصينى

 

الرئيس السيسى يصافح رئيس مجلس الدولة الصينى
الرئيس السيسى يصافح رئيس مجلس الدولة الصينى

 

الرئيس السيسى ورئيس مجلس الدولة الصينى
الرئيس السيسى ورئيس مجلس الدولة الصينى

 


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