صور.. عشرات الآلاف يشيعون جثمان قائد جمهورية دونيتسك

(أ ف ب)

شيّع عشرات الآلاف الأحد فى دونيتسك معقل المتمردين فى شرق أوكرانيا القائد الانفصالى الموالى لروسيا ألكسندر زاخارتشنكو الذى تم اغتياله الجمعة ووصفه مساعد للرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأنه كان "أخا" و"بطلا".

وصفق المشاركون وصاحوا "سباسيبا" التى تعنى "شكرا لك" فيما كان نعش زاخارتشنكو، رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من طرف واحد، الذى غطى بالعلم يمر فى شوارع المدينة صوب المقابر.



تشييع جثمان قائد جمهورية دونيتسك

قتل زاخارتشنكو (42 عاما) الجمعة بتفجير وقع فى مقهى فى مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة المتمردين، وأسفر الانفجار أيضا عن مقتل حارسه الشخصى وإصابة 12 شخصا بجروح.

وأعلنت السلطات أن 100 ألف شخص على الأقل شاركوا فى جنازة زاخارتشنكو، الذى سجى جثمانه فى مسرح لساعات عدة ليسمح للعامة بتوديعه.

وفى بيان نقلته وكالة انباء جمهورية دونيتسك، وصف مساعد بوتين فلاديسلاف سوركوف الزعيم الانفصالى القتيل بـ"الأخ"، وقال سوركوف "أنت شخص حسن، بطل حقيقى، إنه شرف كبير أن اكون صديقك".



جانب من تشييع الجثمان

وأحاط مسلحون فى زى رسمى بوسط المدينة فيما تم تعليق وسائل المواصلات العامة لبعض الوقت.

وقالت مشيعة تدعى اوكسانا تبلغ 41 عاما "لقد اخذوا جزءا من روحي"، وتابعت مكتفية باعطاء اسمها الاول فقط "لقد كان مثل فرد من الأسرة. إنها خسارة شخصية بالنسبة إلى".

وسارع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الجمعة، إلى تقديم التعازى واصفا زاخارتشنكو بأنه "قائد حقيقى للشعب ورجل شجاع وحازم".