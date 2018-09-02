صور.. رئيس مدينة الأقصر: نعمل على قدم وساق لإعادة إحياء شارع خالد بن الوليد

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، جولة لمتابعة إستكمال أعمال رفع كفاءة شارع خالد بن الوليد، وبرفقته المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بمحافظة الأقصر، وأحمد عبد النبى محمد سكرتير مدينة الأقصر، وسيدة راشد مدير المتابعة الميدانية، ورئاسة حى جنوب بقيادة شعبان أبو المجد عبد الله نائب رئيس حى جنوب، بالتنسيق مع إدارة شرطة مرور الأقصر، حيث تابع تسارع الأعمال فى أحياء الشارع ليعود إلى سابق عهده وأفضل مما كان.

وتتضمن الأعمال رفع تراكمات توسعة الشارع وإزالة أرصفة الجزيرة الوسطى تمهيداً لتركيب بلدورات جديدة تتماشى مع خط التنظيم الجديد ورمى تربة زلطية وصيانة التشجير والإضاءة ، وعملية قطع كابلات الكهرباء الأرضية التالفة المكشوفة عن مستوى سطح الأرض والتى تم إستبدالها بأخرى جديدة ، إضافة إلى التخطيط الأرضى للطريق وتمهيدة ، وإستكمال أعمال توصيل مواسير المياة والصرف الصحى، ويجري حالياً تطوير الشارع وعلى مدار الساعة المعدات الثقيلة حيث تضمنت أكثر من ثلاثة لوادر وجاك هامر وباك لودر وجليدر وهراس ومعدات النظافة والعمال.



















