صور .. توقيع الكشف الطبي الشامل على الطلاب الجدد بجامعة كفرالشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

بدأت جامعة كفرالشيخ، اليوم الأحد، توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسى للإلتحاق بكلياتها ضمن طلاب المرحلتين "لأولى - الثانية - التحويلات"، والمعهد الفنى للتمريض للعام الجامعى 2018/2019 ، بتوقيع الكشف الطبى على الطلاب المرشحين بمقر إدارة الشئون الطبية بالجامعة.

وأكد الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة،فى تصريحات صحفية له، على ضرورة استلام إستمارة توقيع الكشف الطبى من مقر الكلية المرشح لها الطالب قبل موعد بدء الكشف الطبى بوقت مناسب، وأنه على الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبى من كلياتهم إحضار صورة شخصية وأصل بطاقة الترشيح قبل التوجه لتوقيع الكشف الطبى.

كما أشار القمري إلى أن الكشف الطبي يشمل تخصصات "العظام، الرمد، الجراحة العامة، الجلدية، الباطنة والقلب"، بالإضافة إلى مسح إجباري لفيروس "سي" لجميع الطلاب الملتحقيـن بالجامعة، وتقديم العلاج لمن يثبت إصابته بالفيروس، في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة نحو إعلان جامعة كفرالشيخ خالية من فيروس "سي"، حيث أنه يتم عمل التحليل لكل الطلاب وعلاج المصابين به ضمن مبادرة الحملة القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعلان جمهورية مصر العربية خالية من فيروس "سي" بحلول2020 .