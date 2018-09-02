صور.. بابا الفاتيكان يدعو للحوار من أجل تجنب "كارثة إنسانية" فى سوريا

الفاتيكان (أ ش أ)

ناشد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان المجتمع الدولى وكافة الجهات المعنية بانتهاج السبل الدبلوماسية والحوار والتفاوض من أجل تجنب وقوع "كارثة إنسانية" فى سوريا.

ودعا البابا- فى كلمة ألقاها بساحة القديس بطرس اليوم الأحد، ونقلتها شبكة "ايه بى سى" الأمريكية- كافة الأطراف إلى احترام القانون الدولى الإنسانى وحماية أرواح المدنيين..قائلا: "إن رياح الحرب ما زالت تهب، والأخبار المقلقة تصل إلينا حول مخاطر كارثة إنسانية محتملة فى محافظة إدلب السورية".

يشار إلى أن المرصد السورى لحقوق الإنسان كان قد أفاد أمس السبت، بأن القوات السورية قصفت مناطق المعارضة فى سهل الغاب بريف حماة الشمالى المحاذى لإدلب.. مشيرا إلى أن طرفى الصراع يواصلان تحصين مواقعهما على طول خطوط التماس الممتدة من جبال اللاذقية إلى أرياف إدلب وحماة وحلب.



البابا فرانسيس



البابا يلقى كلمة فى ساحة القديس بطرس



بابا الفاتيكان