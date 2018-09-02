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صور.. الرئيس يشيد بمتحف أكاديمية الحزب الشيوعى وبدور النخبة السياسية الصينية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:57 ص
صور.. الرئيس يشيد بمتحف أكاديمية الحزب الشيوعى وبدور النخبة السياسية الصينية الرئيس يشيد بمتحف أكاديمية الحزب الشيوعى
بكين - محمد الجالي
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم فى ثانى أيام زيارة للعاصمة الصينية بكين، زيارة إلى أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى، والتى تعد إحدى أهم المؤسسات التعليمية فى الصين، والمسئولة عن تدريب المسئولين والقيادات وتأهيلهم لتولى المناصب العليا.
 
 
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس استهل زيارته بتفقد متحف الأكاديمية والتى يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1933، بما يضمه من ذاكرة أرشيفية لمراحل تطور الأكاديمية وعرض دورها فى إعداد القادة الصينيين على مر العصور.
 
 
وعقب ذلك عقد الرئيس لقاءً مع رئيس الأكاديمية وقادتها، الذين أعربوا عن ترحيبهم بزيارة الرئيس للأكاديمية، مستعرضين دورها فى تأهيل وتدريب القادة الصينيين، وما تضمه من مجالات تشمل مختلف قطاعات الدولة.
 
 
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن سعادته بزيارة الأكاديمية، مشيراً إلى إعجابه بدورها الهام فى تدريب النخبة السياسية الصينية، والكوادر الحكومية، فضلاً عن توسيع رؤيتهم العالمية وتعزيز تفكيرهم الاستراتيجى بما يمكنهم من تولى مهام مناصبهم بشكل متميز.
 
 
كما وقع الرئيس فى سجل الشرف بالأكاديمية بكلمة أعرب خلالها عما تمثله الأكاديمية من صرح رفيع المستوى ساهم فى تخريج أجيال حملت على عاتقها مسئولية نهضة الشعب الصينى ورفعة شأنه، متمنياً للشعب الصينى الصديق دوام الرفعة والازدهار.

 

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