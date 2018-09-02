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صور.. " البيئة بوسط الدلتا " تدعم الشباب والمزارعين بجمع 895 طن قش ارز باول ايام بدء موسم الحصاد بالغربية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:51 م
صور.. " البيئة بوسط الدلتا " تدعم الشباب والمزارعين بجمع 895 طن قش ارز باول ايام بدء موسم الحصاد بالغربية البيئه تدعم المزارعين في أول أيام حصاد قش الارز
الغربيه محمد طارق
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قامت الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا ومن خلال استراتيجية وزارة البيئة بإدارة منظومه مواجهه نوبات تلوث الهواء خلال الفترة من يونيه وحتى شهر أغسطس بالتزامن مع فترة حصاد محصول الأرز وما كان ينتج من حرق وتلويث للبيئه بسبب عدم تشتت الانبعاثات بسبب هدوء سرعه الرياح ، بدعم وتشجيع الشباب لفتح مواقع لتجميع قش الأرز.
 
وذلك مقابل خمسين جنيه مقابل كل طن وكبسه أو فرمه ، وتحويله إلى سماد عضوي واعلاف غير تقليدية، وايضا توفير المعدات اللازمه من مقارنة وجرارات ومكابس ، حيث مع اول ايام موسم الحصاد تم جمع 895 طن قش ارز بمواقع تجميع الشباب بالمراكز المحدد لها زراعه محصول الأرز، حيث تقدم عدد 20 متعهد بالجمع من الشباب ، كما تم فتح عدد 6 مواقع مطابقة للاشتراطات بمحافظة الغربية.
 
والجدير بالذكر أن محاور قياس عوادم السيارات بمحافظة الغربية أسفرت باول يوم من بدء تفعيل منظومه مواجهه نوبات تلوث الهواء بقياس عدد 35 سيارة بنزين وسولار وجاءت النتائج بمخالفة عدد 4 سيارات ومطابقته 31 سيارة ، كما أسفرت محاور المرور الميدانى التى تمر بالاحواض الزراعيه عن عدم تحرير محاضر ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار قش الأرز متوسطه ونجاح وزارة البيئة فى تحويله إلى قيمه اقتصادية بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
 
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قش ارز
 
البيئه تدعم المزارعين في أول أيام حصاد قش الارز
البيئه تدعم المزارعين في أول أيام حصاد قش الارز

البيئه تدعم شباب المزارعين في أول أيام حصاد قش الأرز
البيئه تدعم شباب المزارعين في أول أيام حصاد قش الأرز

المزارعين في اول ايام حصاد قش الأرز في الغربيه
المزارعين في اول ايام حصاد قش الأرز في الغربيه

حصاد قش الأرز بالغربيه
حصاد قش الأرز بالغربيه

قياس عوادم السيارات
قياس عوادم السيارات

 


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