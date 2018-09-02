صور.. إغلاق مطعم سورى فى بورسعيد بعد إصابة 6 أشخاص بالتسمم

بورسعيد - السيد فلاح

قرر المحافظ اللواء عادل الغضبان، إغلاق أحد المطاعم السورية الموجودة فى نطاق حى شرق بمحافظة بور سعيد، بعد أن أصيبت 6 حالات بالتسمم بعد تناول سندوتشات شاورمة يقدمها المطعم، وقد تم نقل الحالات إلى المستشفى لتلقى العلاج وحالاتهم المرضية مستقرة، وتم التحفظ على جميع الأغذية الموجود بالمطعم، وكذلك عينات من السندوتشات التى تناولتها الحالات المصابة.

وكلف محافظ بورسعيد، الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة، بمتابعة أعمال اللجنة الفنية المكونة من أغذية المدينة والطب البيطرى ومديرية الصحة والتموين لإعداد تقرير فنى وصحى عن نوعيات الأطعمة المتحفظ عليها مع استمرار إغلاق المطعم.