"صحة القليوبية" تنظم 7 قوافل طبية في شهر سبتمبر.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية يكثف خطة العمل للقوافل خلال شهر سبتمبر الجارى لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل هذا الشهر بلغ 7 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف "الطباخ" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جاءت توزيعات القوافل الطبية على المحافظة على النحو التالى، قافلة طبية بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية اليوم 1 سبتمبر وتنتهى مساء اليوم الأحد، وسندوة بالخانكة يومى 8 ، 9 سبتمبر، وكفر سعد بشبين القناطر يومى 11 ، 12 سبتمبر، وبلتان بطوخ يومى 15 ، 16 سبتمبر، وكفر الشيخ مروان بكفر شكر سنهرة بطوخ يومي 22 ، 23 سبتمبر.

وتابع وكيل صحة القليوبية في تصريحات خاصة، أن من بين القوافل قافلة بقرية منصورة نامول بطوخ ببنها يومي، مشيرا إلى المديرية تختتم القوافل لهذا الشهر بقافلة لقرية الكسابية بشبين القناطر يومى 29 ، 30 سبتمبر.