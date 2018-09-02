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صحة الشرقية تؤكد خلو 8 قرى بالمحافظة من مرض الفيلاريا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:56 م
صحة الشرقية تؤكد خلو 8 قرى بالمحافظة من مرض الفيلاريا الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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انتهت مديرية الصحة بالشرقية من حملة الاستقصاء عن مرض الفيلاريا بالمحافظة، والتى قامت بها الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية برئاسة الدكتور محمد حامد أبو زيد مدير عام الإدارة، لمدة ثلاثة أسابيع، ذلك تحت إشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة.

وأكدت مديرية الصحة، فى بيان، أنه أجريت الحملة فى 8 قرى تابعة لمراكز الزقازيق وكفر صقر وبلبيس والحسينية والعاشر من رمضان، وذلك وفقاً لخطة موضوعة، وتم سحب العينات من المواطنين بإجمالى 1600 عينة بواقع 200 مواطن من كل قرية وجاءت جميع العينات التى تم سحبها سلبية نظراً لجهود وزارة الصحة فى العلاج الجموعى للمواطنين على مدى 12 سنة.

 

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