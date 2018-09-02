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شرطة البوسنة تعتقل 50 مهاجرا يستقلون قطارا للشحن

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:00 ص
شرطة البوسنة تعتقل 50 مهاجرا يستقلون قطارا للشحن شرطة البوسنة
زفورنيك (رويترز)
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أوقفت الشرطة فى البوسنة نحو 50 مهاجرا من أفغانستان وإيران وباكستان لدى محاولتهم العبور إليها من صربيا مستقلين قطار شحن خلال الليل أمس الجمعة مع تكثيف السلطات لدورياتها على الحدود.

ولم تكن البوسنة طريقا معتادا للمهاجرين عبر منطقة البلقان إلى دول الاتحاد الأوروبى حتى العام الجارى عندما ارتفع عدد الوافدين. وسجلت السلطات وصول نحو 11 ألف شخص من آسيا وشمال أفريقيا حتى الآن هذا العام.

ولم تكن البوسنة وجهة ولا ممرا للمهاجرين أيضا فى عامى 2015 و2016 عندما مر أكثر من مليون مهاجر ولاجئ عبر البلقان إذ أنها ما زالت تتعافى من أثار حرب مدمرة فى التسعينيات. لكن مع إغلاق الحدود فى أماكن أخرى أصبحت البوسنة طريق العبور الجديد.

وقال مصدر فى الشرطة طلب عدم ذكر اسمه "يعبر المهاجرون نهر درينا (الحدودى الفاصل بين صربيا والبوسنة). يدفعون ما بين 250 و300 يورو لمهربى البشر لنقلهم عبر درينا".

وأوقفت السلطات قطار الشحن الذى كان محملا بالفحم قرب بلدة زفورنيك الحدودية على ضفاف نهر درينا. وقال مصور من رويترز شهد العملية إن بعض المهاجرين على متنه قفزوا عندما توقف وبدأوا بالركض واتجه بعضهم عائدا لصربيا.

وقال المصور والشرطة إن المجموعة المتبقية على متن القطار أعيدت إلى صربيا. ولم تدل الشرطة المحلية بمزيد من التفاصيل.

وتقول السلطات فى البوسنة إن المهاجرين واللاجئين يصلون إلى صربيا عبر ألبانيا والجبل الأسود. وأغلب المهاجرين من أفغانستان وإيران وسوريا وباكستان.

وقال مصدر الشرطة إن بعضهم يتوجهون للشواطئ على الجانب الصربى متظاهرين بأنهم سائحون ثم يسبحون للجانب البوسني. ويسير المهاجرون بعد ذلك غربا فى محاولة للعبور إلى كرواتيا العضو فى الاتحاد الأوروبى.

لكن الشرطة فى كرواتيا كثفت دورياتها على الحدود ومنعت مهاجرين من الدخول مما أدى لبقاء نحو خمسة آلاف مهاجر عالقين فى البوسنة.

 


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