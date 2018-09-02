شاهد.. نماذج من أطلس الأوقاف المرتقب صدوره يناير المقبل

ويضم الأطلس خرائط للقطع الوقفية بنظام الرقم المسلسل، ويعتمد على توقيع تفاصيله من خلال اطلسى أوقاف بحرى وقبلى القدامى الموجودين لدى الوزارة، وعملية رفع الأوقاف مساحيًا خلال السنوات الماضية.



وسيتم تقديم أول نموذج متكامل لمحافظة كفر الشيخ فى اجتماع اللجنة المقبل برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، يوم الاثنين 17/ 9 / 2018م، والمتوقع الانتهاء من عمل الأطلس وإصداره يناير 2019م.

يشار إلى أن وزير الأوقاف ترأس اجتماعًا ضم قيادات هيئة الأوقاف ووكيل وزارة الأوقاف لشئون البر والأوقاف، وفريق عمل هيئة المساحة المصرية المكلف بملف الرفع المساحى لأعيان الوقف وفريق عمل وزارة الاتصالات، فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف والاتصالات وهيئة المساحة لحصر جميع أعيان الوقف وتوثيقها ودراسة الأوجه المثلى لاستثمارها.