سقوط شخصين وسيدة أجبروا صاحب مكتب عقارات على توقيع إيصالات أمانة بمدينة نصر

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة مدينة نصر، القبض على صاحبى شركات استيراد و قطع غيار سيارات وسيدة لقيامهم بإجبار صاحب مكتب عقارات على توقيع 3 إيصالات أمانة علي بياض وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثاني، بلاغا من "تامر.ص.ح" صاحب مكتب عقارات بتضرره من "عمرو.م.ح" 31 سنة صاحب شركة استيراد و"الشريف.م.ع" 38 سنة صاحب شركة قطع غيار سيارات و"حنان.س.م" 40 سنة صاحبة مركز صيانة للسيارات زوجة الثانى، ولقيام الثالثة باستدراجه بمنطقة الحى السابع دائرة القسم عقب إيهامها له برغبتها في بيع شقة بدائرة القسم وعند وصوله فوجئ بتواجد الأول والثاني وأكرهوه على توقيع 3 إيصالات أمانة علي بياض.

ومن خلال التحريات التى باشرها المقدم أحمد وجيه رئيس مباحث القسم، تبين صحة الواقعة، فتم إعداد الأكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمون أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأضافوا بسابقة قيامه بالنصب عليهم عن طريق عرض مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية من الهاتف المحمول الخاص به للتوسط في بيعها مقابل مبالغ مالية واستولى منهم على مبلغ 100 ألف جنيه وتهرب من إعادة المبلغ.

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه تبين صحة أقوال المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط إيصال أمانة ممهور بتوقيع المجني عليه وأنكروا قيامه بالتوقيع على أي إيصالات أخرى وتم التحفظ علي الهاتف المحمول الخاص به وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.